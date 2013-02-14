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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 08:54 BJT

****欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    2月11日当周
        
 2月14日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0630     法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值     -0.2%       +0.10%
 0700     德国GDP(较前季)(经季节调整)              第四季初值     -0.5%       +0.2%
                (较上年同期)(未经季节调整)                        +0.2%       +0.4%
 0745     法国非农就业岗位(较前季)                   第四季         --        -0.3%
 0900     意大利GDP(较前季)                         第四季初值    -0.6%       -0.2%
                  (较上年同期)                      第四季初值    -2.3%       -2.4%
 1000     欧元区GDP(较前季)                         第四季初值    -0.4%       -0.1%
                  (较上年同期)                      第四季初值    -0.7%       -0.6%
 
 2月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                12月          --       顺差5.08
          意大利全球贸易收支(亿欧元)                                --      顺差23.63
 0930     英国零售销售(较前月)                        1月         +0.4%       -0.1%
          英国零售销售(较上年同期)                                +0.8%       +0.3%
 1000     欧元区贸易收支(亿欧元)                      12月       顺差131     顺差137
 
    2月18日当周
    
 
 2月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     欧元区未经季节调整经常账(亿欧元)            12月          --         198
 0900     欧元净投资(亿欧元)                          12月          --         262
    
    
 2月19日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 1000     德国ZEW经济景气指数                         2月           --         31.5
          德国ZEW现况指数                                           --         7.1
    
    
 2月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月终值         --        -0.5%
          德国CPI(较上年同期)                                       --        +1.7%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      1月终值         --        -0.7%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                     --        +1.9%
          期)                                                               
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             1月           --        -0.3%
          (较上年同期)                                              --        +1.5%
 0745     法国企业景气指数                            2月           --          86
 0745     法国HICP(较前月)                          1月终值         --        +0.4%
          (较上年同期)                                              --        +1.5%
 0900     意大利工业订单(较前月,经季节调整)           12月          --        -0.5%
          (较上年同期,未经季节调整)                                 --        -6.7%
 0900     意大利工业销售(较前月,经季节调整)           12月          --        -0.2%
          (较上年同期,未经季节调整)                                 --        -5.4%
 0930     英国请领失业金人数(万人)                    1月           --       减少1.21
 0930     英国央行投票结果(升息:不变:降息)            2月           --        0:9:0
 0930     英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业       12月          --         7.7%
          率                                                                
 1000     瑞士ZEW投资者信心                           2月           --         -6.9
 1500     欧元区消费者信心                            2月           --        -23.90
 

 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        1月           --      顺差10.03
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       2月初值         --         42.9
                    服务业PMI                                       --         43.6
                    综合PMI                                         --         42.7
 0828     德国Markit制造业PMI                       2月初值         --         49.8
                   服务业PMI                                        --         55.7
                   综合PMI                                          --         53.6
 0858     欧元区Markit制造业PMI                     2月初值         --         47.9
                                                                            
                     服务业PMI                                      --         48.6
                     综合PMI                                        --         48.6
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            1月           --        132.1
          公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)             1月           --         13.0
        (完)

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