欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月11日当周 2月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.2% +0.10% 0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第四季初值 -0.5% +0.2% (较上年同期)(未经季节调整) +0.2% +0.4% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- -0.3% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.6% -0.2% (较上年同期) 第四季初值 -2.3% -2.4% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.4% -0.1% (较上年同期) 第四季初值 -0.7% -0.6% 2月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差5.08 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差23.63 0930 英国零售销售(较前月) 1月 +0.4% -0.1% 英国零售销售(较上年同期) +0.8% +0.3% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差131 顺差137 2月18日当周 2月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 12月 -- 198 0900 欧元净投资(亿欧元) 12月 -- 262 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1000 德国ZEW经济景气指数 2月 -- 31.5 德国ZEW现况指数 -- 7.1 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.5% 德国CPI(较上年同期) -- +1.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- -0.7% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 -- +1.9% 期) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.3% (较上年同期) -- +1.5% 0745 法国企业景气指数 2月 -- 86 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.5% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.7% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 12月 -- -0.2% (较上年同期,未经季节调整) -- -5.4% 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 减少1.21 0930 英国央行投票结果(升息:不变:降息) 2月 -- 0:9:0 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 12月 -- 7.7% 率 1000 瑞士ZEW投资者信心 2月 -- -6.9 1500 欧元区消费者信心 2月 -- -23.90 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差10.03 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 42.9 服务业PMI -- 43.6 综合PMI -- 42.7 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 -- 49.8 服务业PMI -- 55.7 综合PMI -- 53.6 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 -- 47.9 服务业PMI -- 48.6 综合PMI -- 48.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -- 132.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 -- 13.0 (完)
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
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