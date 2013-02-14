欧洲经济指标预测--2月14日-2月21日****

美国热股：特斯拉创始人成立新公司，股价盘初大涨

路透3月28日 - 据华尔街日报引述消息人士报导，特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)成立了一家叫做Neuralink Corp的公司，该公司可实现计算机与人脑的融合。