美国与加拿大经济指标预测--2月14日-2月21日****

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月11日当周 2月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月9日当周 36.0 36.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.05 续请失业金人数(万人) 2月2日当周 320.0 322.4 2月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 负2.00 负7.78 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -0.8% +1.7% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流入278 外资买卖美国公债(亿美元) -- 买超264 1415 美国工业生产(较上月) 1月 +0.2% +0.3% 产能利用率 78.9% 78.8% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 74.8 73.8 现况指数 85.5 85.0 预期指数 67.2 66.6 1530 美国ECRI一周领先指标 2月8日当周 -- 130.2 * 2月18日当周 2月18日(一) 美国公众假期,当日无重要经济指标公布 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.7% 1500 美国NAHB房屋市场指数 2月 48 47 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月15日当周 -- 795.8 再融资指数 -- 4,315.8 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月16日当周 -- -2.5% 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 92.3 95.4 美国建筑许可年率(万户) 91.5 90.9 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% 经季节调整PPI(较上年同期) -- +1.3% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% 核心PPI(较上年同期) -- +2.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月16日当周 -- +2.4% 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前 1月 +0.1% 持平 月) 未经季节调整CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 平均每周实质所得(较前月) +0.1% +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月16日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 2月9日当周 -- -- 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 495 494 1500 美国经济谘商会领先指标 1月 +0.2% +0.5% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 正0.3 负5.8 1630 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.2% 2300 SEMI北美半导体设备制造商订单出货比 1月 -- 0.92 (完)
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
路透3月28日 - 据华尔街日报引述消息人士报导，特斯拉创始人兼CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)成立了一家叫做Neuralink Corp的公司，该公司可实现计算机与人脑的融合。
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。