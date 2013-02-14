美国与加拿大经济指标预测--2月14日-2月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月11日当周 2月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月9日当周 36.0 36.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.05 续请失业金人数(万人) 2月2日当周 320.0 322.4 2月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 负2.00 负7.78 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -0.8% +1.7% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流入278 外资买卖美国公债(亿美元) -- 买超264 1415 美国工业生产(较上月) 1月 +0.2% +0.3% 产能利用率 78.9% 78.8% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 74.8 73.8 现况指数 85.5 85.0 预期指数 67.2 66.6 1530 美国ECRI一周领先指标 2月8日当周 -- 130.2 * 2月18日当周 2月18日(一) 美国公众假期,当日无重要经济指标公布 2月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.7% 1500 美国NAHB房屋市场指数 2月 48 47 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月15日当周 -- 795.8 再融资指数 -- 4,315.8 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月16日当周 -- -2.5% 1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 92.3 95.4 美国建筑许可年率(万户) 91.5 90.9 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.2% 经季节调整PPI(较上年同期) -- +1.3% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% 核心PPI(较上年同期) -- +2.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月16日当周 -- +2.4% 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前 1月 +0.1% 持平 月) 未经季节调整CPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 平均每周实质所得(较前月) +0.1% +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月16日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 2月9日当周 -- -- 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 495 494 1500 美国经济谘商会领先指标 1月 +0.2% +0.5% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 正0.3 负5.8 1630 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.2% 2300 SEMI北美半导体设备制造商订单出货比 1月 -- 0.92 (完)