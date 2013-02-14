《香港报摘》--信报2月14日

* 要闻版头条:

--不少市场人士认为,长假期后复市,开出红盘机会较高,虽然北韩核试验令人担心外围局势紧张,或有可能影响股市表现,惟美股未受影响,昨晚早段靠稳,而港股ADR比例指数则升逾330点,重上23,500点水平.惠理基金联席首席投资总监苏俊祺对今年大势持审慎乐观态度,最乐观估计是,恒指于现水平起计,仍有10%上升空间.

* 其他:

--合和实业 上周突然宣布,分拆香港投资物业及酒店项目上市,有投资者预期,今天开市,消息将成为股价催化剂,不过碍于分拆后股价折让将减少,加上上市时间表有待落实及参考太古 分拆太古地产的例子,预期利好因素只能维持数天.

--新海能源 与广东中石化签订合作意向超过半年,有关商讨已接近完成,另外,该公司上月被专业投资者沽货套现,集团称已获得长线海外大型基金入股.(完)