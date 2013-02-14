《香港报摘》--信报2月14日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
* 要闻版头条:
--不少市场人士认为,长假期后复市,开出红盘机会较高,虽然北韩核试验令人担心外围局势紧张,或有可能影响股市表现,惟美股未受影响,昨晚早段靠稳,而港股ADR比例指数则升逾330点,重上23,500点水平.惠理基金联席首席投资总监苏俊祺对今年大势持审慎乐观态度,最乐观估计是,恒指于现水平起计,仍有10%上升空间.
* 其他:
--合和实业 上周突然宣布,分拆香港投资物业及酒店项目上市,有投资者预期,今天开市,消息将成为股价催化剂,不过碍于分拆后股价折让将减少,加上上市时间表有待落实及参考太古 分拆太古地产的例子,预期利好因素只能维持数天.
--新海能源 与广东中石化签订合作意向超过半年,有关商讨已接近完成,另外,该公司上月被专业投资者沽货套现,集团称已获得长线海外大型基金入股.(完)
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路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。