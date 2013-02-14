金砖国家: 2月13日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收高0.55%,报1,064.88点.

中国股汇市:适逢农历新年休市.

香港股市:适逢农历新年休市. ========================================================================================

印度股市:连续第二个交易日上涨,Tata Consultancy触及纪录高位.然市况审慎,市场焦点转向周四公布的1月趸售物价数据.指标BSE指数 上涨0.24%或47.04点,收报19,608.08点,为一周来最高收位.NSE指数 上涨0.18%或10.45点,收报5,932.95点,为连续第二天高于重要心理关卡5,900点.

印度汇市:印度卢比兑美元上涨,中止连五日跌势,受惠于国内股市及欧元升势,以及贸易逆差未如一些分析师所担心的大幅扩大.卢比兑美元 收报53.82/83,上日收盘价为53.85/86. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,612.650点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.61%至848.95点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.05%至30.0560,卢布兑欧元 跌0.04%,报40.4295. ========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.07%,至58,454点.巴西股市周一和周二休市,周三市场盘整,且关注期货合约和股票选择权的到期.

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元 上涨0.4%,因美国股市上涨带动投资者对新兴市场资产的风险胃纳.1805GMT时,雷亚尔兑美元报1.9637. ========================================================================================

南非股市:小升,铂金生产商Impala Platinum为三个交易日来首次上涨,美国零售销售数据亦协助提振人气.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.28%至36,387.71点,综合指数 涨0.27%,收报40,808.73点.