重发-《香港报摘》--其他报纸重要消息2月14日

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*明报

--按揭证券公司总裁李令翔表示,不受理个别楼盘的按保申请,是因现时楼价太高,个别单幢楼风险较大,及难找到再保险公司分担风险.但他强调并非停做所有12个月或以上的楼花期物业,仍会按个别新盘审批申请.

*星岛日报

--新地 旗下元朗一个新楼盘—Residence誉88, 于大年初四(13日)开卖, 为蛇年首个新盘. 发展商表示, 项目开售首日沽出约100伙, 包括7个连平台特色单位,最高实用尺价逾12,000伙.

--政府不断推土地供应,沙田九肚第56A区B二地皮,以及前北角邨西面部分酒店地周五(15日)开始招标,并于下月25日截标,料两地可为库房带来约30亿港元进帐.

--根据澳门旅游局资料显示,大年初三(12日)经各口岸到访人次逾16万,其中单计内地旅客已占11.4万,较去年年初三大升35.8%.有分析指,数字已创下单日历史新高.

*苹果日报

--据悉, 恒生银行 旗下恒生(中国)副董事长兼行长薛关燕萍,及恒生零售银行及财富管理业务主管陈力生,早前已分别获邀延任一年至今年底.

--全球最大石油贸易商嘉能可 公布截至去年底止12个月的产量报告,并表示最快将于下月15日完成收购Xstrata.据市场消息指, 现时已在伦敦及香港上市的嘉能可, 完成收购后或会考虑进一步到南非上市.

--近期受多名管理层廉政公署拘捕事件困扰的东方明珠,上周突公布终止收购加拿大石油公司计画,集团表示将集中于俄罗斯寻找发展机会.

*东方日报

--春节假期间二手楼市交投淡静,十大主要屋苑过去五天仅录约7宗成交,与去年同期相同,为近10年内罕见连续两年成交单位数,若对比2005年时更锐减九成.

--环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币国际化项目总监Lisa O'Conner预期,今年全球人民币支付额维持高增长,增长率与2012年15%相若,惟美国未能配合人民币发展步伐,去年底美国的人民币付款额反现下跌趋势.

--消息透露, 香港交易所 为拓上市来源,正积极游说在美国上市的中国企业转板来港上市,包括内地龙头科技股百度.市场预期美国、尤其是纳斯达克上市的内企转板来港,可能是继B转H股后,下一个上市潮流.

*文汇报

--香港驻美国总经济贸易专员唐智强表示,香港已成为海外公司进入中国内地,以及内地企业到世界各地,包括美国发展的一个重要渠道,而香港于2012年更成为美国第十大出口地.

*大公报

--南方航空 拟于今年内在不同时段,为包括香港、澳门、台湾中国公民在内的学生和长者提供机票优惠,最低至3.9到4折.