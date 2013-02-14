港报财经评论: 蛇年股市水头足--信报2月14日

蛇年股市水头足/ 习广思

龙年上下半场好似两个世界,蛇年会如何?蛇年一开局已经是一副好牌,细心经营,上半年不难有好的投资回报,但眼下股市能见度偏低,下半年会如何,仍是未知数.资金为债疯狂,但债券昂贵,已不是落后资产,而且加息预期不利债券,部分新债发行后价格"潜水",对债市投资者发出警号,价格没可能只升不跌.美股有资金,亦不被政策拖累,但已非落后之物,即使会上升,动力已不是最大.对冲基金Bridgewater玩开宏观策略,但他们极度看好股市,直言看好全球各地股市,又开始看好商品.

假期前夕,港股虽然出现调整,但资金持续流入,甚至在区内轮流炒,中港股票仍录得资金流入,韩股资金流转弱,但越南、菲律宾及泰国资金流入持续.蛇年投资,许多新兴市场均具备落后、资金及政策这三项因素,中国股票是其中之一.距离2007年的高峰,标普500指数差3.6%,恒指差27%,但中资股依然是大落后的股市.为何H股及A股在外资涌入后,及至中国宏观因素有好转,中资股仍然是新兴市场的大落后?巴西有开放的股债市场,即使央行开火参与货币战,但对外资而言,它是一个可以容易进入及抽身的市场,近期巴西经济黯淡,外资持续有流走迹象.印度政府去年实行经济改革,对外资开放航空、零售及电力行业,再实行大型国企私有化(越南政府隐约步其后尘),放宽外资进入印度保险、退休金领域.

假期前的G7会议,名副其实是口水战,会后声明承诺由市场决定汇率,财政及货币政策绝不能令货币贬值.这个结论其实与废话无异,美英相继推出量宽后,现时轮到日本再实行量宽,这些措施早已告诉市场汇率升贬离不开政府干预.日圆贬值已经成为眼下最热的项目,炒家淡友资金力量不可小觑,投机性淡仓由去年9月一直累积,最近又有增加趋势.另一边厢,欧罗回升却叫欧洲官员加入口水战,但其投机性仓位在1月变成净长仓后,却持续累积增加,汇市炒家了结淡仓后,逐步建立长仓.G7会议扑不熄货币战,汇市这几日抖气,但由日圆贬值而起的货币战不会那么快就完结.

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英镑日圆难博反弹/ 苏子

新年伊始,在此祝各位一本万利,事事如意,身体健康!昨天伦敦市英镑汇价再呈弱势,兑美元于执笔时更触及1.5545低位,创半年多来的新低水平,且即市跌势看来仍有余未尽,汇价稍后将有甚高机会进一步考验去年8月2日所造的1.5488低位,一旦失守,预料英镑兑美元后市将朝去年的1.5265低位迈进.

留意英镑兑美元自上月18日跌破200天SMA关键支持后,随后即使可以成功自低位强力反弹,惟升至200天SMA附近已见阻力重重,配合英镑兑美元的10天及20天SMA目前亦已成功跌破200天SMA来看,技术走势反映英镑兑美元去年的1.5265低位已是岌岌可危.目前英镑与日圆均有一个特性,便是不宜贸然采取逆势而行的博反弹策略.投资者若自问身手过人,有足够技术及信心采取此策略,记着一定要有见好即收的心态.短线而言,英镑兑美元的反弹只要没有高于20天SMA阻力,宜顺势采取候高建立短仓的策略.

英镑与日圆目前均呈现大弱势,但由于日圆近日的跌势已有喘定迹象,英镑却照跌如仪,故英镑预料成为各主要货币中的大弱者,而英镑兑日圆或在英镑汇价整体走势继续转差下,可望跌破20天SMA的关键支持.如英镑兑日圆可以成功跌破20天SMA支持,预料届时美元兑日圆的20天SMA支持亦会岌岌可危,一旦跌破收市,预料本月1日的91.59低位亦会不保.