港报财经评论: 蛇年攻略可选正通--经济日报2月14日

蛇年攻略可选正通/ 林瑞芬

今年难防货币波幅激.中线来说,决定港股调整之深度,关键在资金面及经济面.日本去年自内阁更替后,加入国际货币竞相贬值之战,顿时令日股急升,对股市,资金面强确有功效.美国经济复苏缓慢进展,今年还未有条件收回宽松的货币政策,美联储副主席耶伦本周曾暗示QE结束后将维持宽松.奥巴马刚发表连任第一份国情咨文,重点转向提振经济,其中提出将每小时工资提高20%到9美元,此举据说目的是提升1,500万工人的工资水平,并帮助许多家庭摆脱贫困.惟势会否刺激起通胀率,美国政府冀以制造通胀来消减国债,有谁知?总之全球经济问题仍复杂,实体经济增长动力不强,各国靠货币政策,治标不治本.

看上汽车代理股正通.一年之计在于春,拣股的推介方面,还是加点力,整理资料,发现内地的汽车代理股正通汽车 近月被券商看好,可作低吸之考虑之选.综合券商附表提示,目标价最低看7港元,最牛看8.5港元,上周五报收6.89港元.结合看好原因,主要包括四点:一,大形势配合.据摩通认为,预计今年汽车业出现反弹,势头强劲,维持今年豪华汽车销售增速比大众车快2至3倍预测,正通经销两大名车品牌BMW及AUDI料受惠.据瑞信估计,去年豪华品牌占正通汽车新车销售的69%,今年起该比例将提升至80%.二,主要汽车品牌BMW的零售价趋向稳定.虽然推广活动持续,但BMW的折扣率明显收窄,例如5系车款于去年第三季的折扣率由10%降至6%,至于7系车款则不设折扣.三,库存有所回.现时BMW的库存天数约维持在40天,较去年第二季的高峰期50天回落,预期踏入农历年销售期间,存货会轻微回升,但是整体仍然可控.四,正通汽车的售后服务毛利率较新车销售高得多,去年所占公司总收入虽少于10%,但占毛利38%.

综合彭博预测,截至2012年底,正通全年每股盈利料录得34分,按年增长35%;截至2013年底,正通全年每股盈利料录得34分,按年增长44%,增速提升.比较三只汽车代理股,以彭博综合预测,2013年度宝信汽车 之预测PE为12倍;中升 预测PE为11.6倍;正通汽车之预测PE为11.3倍,其实相若.比较埋三股的2013年度PB,宝信汽车、中升及正通汽车分别为3.2倍、2.1倍及1.5倍,正通最低,具安全垫,故认为可取.建议6.5港元收集,上望至少7.5港元,失守6.2港元止蚀.

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癸巳走势,震荡向上/ 余少文

今日是蛇年(癸巳)首个交易日,料中资股在蛇年会多变,尽管不明朗因素仍多,但整体仍然向上,惟大方向要顺中央政策而行,受惠城镇化的建材股,以及有注资概念的中资股可望在蛇年跑赢大市.资料显示,龙年国企指数和上证综合指数埋单计数,前者升4.5%,后者升4.9%,虽然升幅是近年(农历年)以升市年计算升幅最小的一年,但总算摆脱兔年跌市,以及上证两年跌走势,可谓是好开始.展望蛇年,国指走势料多变,因为过去十二年中,国指农历年首个交易日跟全年(农历年)表现可以说是挂,即首日升全年升,唯独12年前的蛇年是首日跌而全年升;至于上证上一个蛇年更惨,首日和全年都跌,而过去12年更是升跌参半,今年走势可谓难以捉摸.

至于主板H股在龙年的表现,有近六成股份可以跑赢大市,只有六只股份升幅1倍或以上,最好股份是天津津燃,升幅达2.2倍,其次是升2.1倍的广州药业.而十大升幅股份中可见,股份并没有集中在个别行业身上,反映去年缺乏主题炒作,所以乐观睇好国指今年表现,国指应可上试13,000点;但上证可能要继续震荡,讲得好听是中央扶持的长线机构投资者今年继续收集,或再出现十年前”胡温”上台后的走势,即大型上落走势,要到翌年才展开升浪.人民银行对内地通胀升温忧虑,如按过去对付通胀的措施,不外乎是上调存款准备金率、加息等收紧流动性的做法,只是央行去年底放松流动性后,A股即急升来看,收紧流动性会对股市带来不利影响,下半年通胀上升风险较大,A股以及中资股都会受到影响.

当然,蛇年仍有炒作主题,上市公司业绩经过去年下滑后,预期今年业绩可以好转,三月全年业绩披露期、四月首季业绩期和8月中期业绩期等,都有炒业绩空间,尤其盈利增长的绩优股,又或可扭亏为盈的股份,如中国人寿 、中国太保 、中国人保 等保险股,中海集运 、中国远洋 等航运股.其次是中央明确要加快推动城镇化和基建项目,建材股去年底已异动,预期建材股业绩今年可以好转,安徽海螺 、中材股份 等股份会是受惠者.第三是注资概念,中航科工 和津燃,虽然公司未有明确注资时间表,前者过去一个月更急升,短期或要调整.认为注资概念股适合中长线持有,买入后等收成,惟要有耐性.