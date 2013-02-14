港报社评: 追求人数牺牲质素,旅游设施迫爆是杀鸡取卵--明报2月14日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
新春是旅游旺季,香港本应好好接待旅客,但却有旅客无房居住被迫在旅游巴、邮轮度宿,主题公园也出现人满之患.为免杀鸡取卵令游客却步,政府应该双管齐下,中长期必须增加旅游业容量,当下则要尽快跟进,要求旅行社和主题公园等改善营运管理,切勿片面追求人数,牺牲服务质素,违规者须受到惩处,尽力保护香港旅游业的声誉.
梁振英政府对内地人来港产子、抢购奶粉,都能推出措施拨乱反正,我们期望政府在旅游业的问题上同样能够果断处理,尽快与业界商讨,因为增加旅游基建等硬件,需较长时间才能实现,但旅行社及主题公园接待旅客的管理及安排,则应坐言起行,立即改善--未有预订酒店房就成团令旅客流落街头,严重影响香港声誉,当局必须严肃追究惩处有关的旅行社;主题公园则应做好规划,在繁忙日子预先安排订票,并大力宣传相关安排,主动向外公布预计入场人数,避免令外地及本地游客吃闭门羹,大失预算.
住宿方面,政府除了设法增加酒店房间之外,更应取缔违法宾馆,因为万一不幸发生违规宾馆火警或意外伤亡事故,香港的旅游声誉将大受打击.
旅游是享受,非常讲究体验与感受,长时间轮候甚至因为"迫爆"而遭到恶劣对待,难免会有后遗症,没有人会愿意贴钱买难受,如果政府和业界不认真检视和改善香港旅游业容量不足、设施和服务供不应求的问题,当旅客不断怨声载道,我们的努力将会事倍功半.
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。