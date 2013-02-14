港报社评: 国情咨文拼经济,谋建美复兴基础--信报2月14日

美国总统奥巴马发表连任后首份国情咨文,聚焦内政与经济,提出一系列刺激计划,力图恢复美国自金融危机后颓靡的经济元气.奥巴马第二任期内,能否修复国内经济的活力,也是重振美国在国际经济体系中力量对比优势的关键转折点.

雄心勃勃的施政能否得到共和党人的支持,显然充满问号.佛罗里达州共和党参议员卢比奥昨天已经率先发难,指奥巴马的支出计划势必令经济雪上加霜;至于壮大美国中产阶级的措施,却又错误地依赖政府,而非自由市场.

民主及共和两党在政府功能和自由市场的价值的理念鸿沟,体现在削赤、减债、税务和医保福利等改革上的分歧,有机会令奥巴马第二任的治国蓝图受到挫折.

目前联邦政府债务上限高逾16万亿.随着"婴儿潮"人口进一步老化,愈来愈多人符合享受联邦医疗保险福利的条件,而计划资金缺口所形成的负债,不仅对纳税人未来的税务承担构成压力,也令税务改革带有迫切性.

如今两党在削赤和税务承担的争拗,无疑已内嵌到美国政治过程之中.美国两党政治博弈所造成的不确定性,政策可预期性不断弱化,无可避免损害美国的主权信用.加上,外国投资者持有美国国债的比重增加,虽然迄今为止无抛售迹象,但始终隐含诱发金融危机的因素,而且过于依赖外国储蓄,持续性也成疑问.

但无论如何,美国当前走到发展十字路口,奥巴马在第二任内设法恢复美国在金融危机后急速萎缩的经济元气,以作为复兴的基础,确实难以延宕.