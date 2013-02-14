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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 10:22 BJT

《香港重要政经日程》--2月14日-2月19日

==================今日重要政经消息=================

2月14日(周四)

-- 川盟金融 公布第三季业绩.

-- 中国3D数码 公布中期业绩.

-- 明基控股 公布第三季业绩.

-- 天马娱乐 公布中期业绩.

*-- 汇创控股 公布中期业绩.

==================近期重要政经消息==================

2月15日（周五）

-- 香港金管局公布1月香港外汇基金境外资产. 　　 --11:00 昊天能源集团 股东特别大会.

2月16日（周六）

--9：00 三一国际 股东特别大会.

2月18日（周一）

-- 中华汽车 公布中期业绩.

-- 江南集团 公布全年业绩.

-- 数码通电讯 公布中期业绩.

-- 阳光房地产基金 公布中期业绩.

--9:00 第一拖拉机股份 股东特别大会.

--10:00 佳讯控股 股东周年大会

--10:00 威达控股 股东特别大会.

--16:00 民丰企业 临时股东大会.

*2月19日(周二)

-- 华大地产 公布全年业绩.

-- 顺豪资源 公布全年业绩.

-- 顺豪科技 公布全年业绩.

-- 永利控股 考虑公布有条件发放中期特别股息.

--10:00 中国人寿 第一次临时股东大会.

--10:30 A8电媒音乐 临时股东大会.

--10:30 远大医药 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅)

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