《香港重要政经日程》--2月14日-2月19日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
==================今日重要政经消息=================
2月14日(周四)
-- 川盟金融 公布第三季业绩.
-- 中国3D数码 公布中期业绩.
-- 明基控股 公布第三季业绩.
-- 天马娱乐 公布中期业绩.
*-- 汇创控股 公布中期业绩.
==================近期重要政经消息==================
2月15日（周五）
-- 香港金管局公布1月香港外汇基金境外资产. --11:00 昊天能源集团 股东特别大会.
2月16日（周六）
--9：00 三一国际 股东特别大会.
2月18日（周一）
-- 中华汽车 公布中期业绩.
-- 江南集团 公布全年业绩.
-- 数码通电讯 公布中期业绩.
-- 阳光房地产基金 公布中期业绩.
--9:00 第一拖拉机股份 股东特别大会.
--10:00 佳讯控股 股东周年大会
--10:00 威达控股 股东特别大会.
--16:00 民丰企业 临时股东大会.
*2月19日(周二)
-- 华大地产 公布全年业绩.
-- 顺豪资源 公布全年业绩.
-- 顺豪科技 公布全年业绩.
-- 永利控股 考虑公布有条件发放中期特别股息.
--10:00 中国人寿 第一次临时股东大会.
--10:30 A8电媒音乐 临时股东大会.
--10:30 远大医药 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 赵红梅)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。