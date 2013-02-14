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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 10:51 BJT

韩国已公布经济指标--2013/2/14

经济指标                     时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                  据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)     第四季        +0.4%  @-p           +0.1%  @-r         3月25日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月        +1.5%                +1.4%               3月3日        --
 工业生产(m/m)                12月        +1.0%  @-p           +2.6%  @-r         2月27日        --
 失业率                        1月         3.2%  @              3.0%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)              1月      顺差8.7  p            顺差19  r            3月1日        --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看韩国经济数据相关资料,可点选

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