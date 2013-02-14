全球经济: 德国希望G20能够接受G7的汇率声明

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
德国官员称,德国财长朔伊布勒也将推进2013年将公共赤字减半和2016年让债务水平趋稳的多伦多峰会目标的后续框架,即便部份成员国将无法达到2013年的目标.
"我们坚信...债务到了某种程度的话,就无法带动新的增长,因为外界不会相信各国偿还它们的债务.因此,现在开始讨论多伦多目标的后续该如何是正确的."该德国官员说.
德国还希望讨论G20国家采用中期目标,如2020年前平衡预算等.
德国希望俄罗斯能支持这些目标.俄罗斯是G20轮值主席,可能希望通过达成多伦多II目标或是圣彼得堡目标之类的,名留青史.9月G20峰会在圣彼得堡召开.
德国还希望在主权债和金融市场监管采取国际层级的集体行动条款等主题上,有所进展.
"金融市场监管还没有结论."该官员说."部长曾在几个场合表示,他对于所有进展并不满意."(完) (编译 张若琪; 审校 王洋)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。