全球经济: 德国希望G20能够接受G7的汇率声明

德国官员称,德国财长朔伊布勒也将推进2013年将公共赤字减半和2016年让债务水平趋稳的多伦多峰会目标的后续框架,即便部份成员国将无法达到2013年的目标.

"我们坚信...债务到了某种程度的话,就无法带动新的增长,因为外界不会相信各国偿还它们的债务.因此,现在开始讨论多伦多目标的后续该如何是正确的."该德国官员说.

德国还希望讨论G20国家采用中期目标,如2020年前平衡预算等.

德国希望俄罗斯能支持这些目标.俄罗斯是G20轮值主席,可能希望通过达成多伦多II目标或是圣彼得堡目标之类的,名留青史.9月G20峰会在圣彼得堡召开.

德国还希望在主权债和金融市场监管采取国际层级的集体行动条款等主题上,有所进展.