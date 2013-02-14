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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 10:45 BJT

全球贵金属: 2月13日SPDR黄金持仓量减少0.07%至1,325.99吨

路透2月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示,周三持仓量较周二减少0.07%至1,325.99吨,周二为1,326.89吨.

以盎司计,黄金持仓量 从42,660,782.25盎司降至42,631,744.8盎司.(完) (编译 戴素萍; 审校 徐文焰)

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