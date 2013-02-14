澳洲经济指标总览--2月14日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月7日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差4.27 逆差27.88 出口(较前月) +3% +1% 进口(较前月) -6% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 (较前月) 12月 -0.2% -0.2% 就业市场(经季节调整) 3月14日 就业人口(较前月变动,千人) 1月 10.4 -5.5 全职就业人口(较前月变动,千 -9.8 -13.8 人) 失业率 5.4% 5.4% 就业参与率 65.0% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 4月24日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +1.4% (较上年同期) +2.2% +2.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.4% 国际贸易价格指数 5月2日 进口物价(较前季) 第四季 +0.3% -2.4% 出口物价(较前季) -2.4% -6.4% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。