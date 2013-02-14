澳洲经济指标总览--2月14日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月7日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差4.27 逆差27.88 出口(较前月) +3% +1% 进口(较前月) -6% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 (较前月) 12月 -0.2% -0.2% 就业市场(经季节调整) 3月14日 就业人口(较前月变动,千人) 1月 10.4 -5.5 全职就业人口(较前月变动,千 -9.8 -13.8 人) 失业率 5.4% 5.4% 就业参与率 65.0% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 4月24日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +1.4% (较上年同期) +2.2% +2.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.4% 国际贸易价格指数 5月2日 进口物价(较前季) 第四季 +0.3% -2.4% 出口物价(较前季) -2.4% -6.4% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)