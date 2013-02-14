《全球经济焦点》欧盟和美国打响自由贸易谈判起跑枪

**棘手的农产品问题**

一个关键的棘手领域可能是农业,尽管该协议将不会涉及敏感的农业补贴议题.

当1998年跨大西洋自贸协定被提出时,就因为法国担心欧洲将不得不在农产品贸易上做出诸多让步而搁浅.

不过领导人对经济长期滑坡的担忧可能有助于协议的达成.

Froman表示,目前美国认为,"由于双方在以前从未能解决的问题上所取得的进展,因此一切均已准备妥当."

长期以来美国一直对欧盟有关农产品的限制措施颇有怨言.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索曾表示,欧盟不会在涉及到消费者健康的问题上妥协.说明欧盟尚未就该问题做出表态.

一向坚定扞卫农业利益的法国贸易部长Nicole Bricq表示,如果协议有利于法国,则将给予支持,并称"我将确保法国的关切得以被倾听."

美国贸易代表柯克表示,所有问题均以摆在台面上,"包括所有的农业项目,不论是转基因产品或其它问题."Froman表示,并未推迟农业议题,该问题将在主要谈判期间或之前得以解决.