《全球经济焦点》欧盟和美国打响自由贸易谈判起跑枪

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
**棘手的农产品问题**
一个关键的棘手领域可能是农业,尽管该协议将不会涉及敏感的农业补贴议题.
当1998年跨大西洋自贸协定被提出时,就因为法国担心欧洲将不得不在农产品贸易上做出诸多让步而搁浅.
不过领导人对经济长期滑坡的担忧可能有助于协议的达成.
Froman表示,目前美国认为,"由于双方在以前从未能解决的问题上所取得的进展,因此一切均已准备妥当."
长期以来美国一直对欧盟有关农产品的限制措施颇有怨言.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索曾表示,欧盟不会在涉及到消费者健康的问题上妥协.说明欧盟尚未就该问题做出表态.
一向坚定扞卫农业利益的法国贸易部长Nicole Bricq表示,如果协议有利于法国,则将给予支持,并称"我将确保法国的关切得以被倾听."
美国贸易代表柯克表示,所有问题均以摆在台面上,"包括所有的农业项目,不论是转基因产品或其它问题."Froman表示,并未推迟农业议题,该问题将在主要谈判期间或之前得以解决.
双方间另一个不太可能直接通过谈判解决的棘手问题,是空客 和波音 的补贴问题.不过就此问题的谈判氛围或会改善,从而有助于问题的最终解决.(完) (编译/审校 田建华/张涛/王洋/艾茂林)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。