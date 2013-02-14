《全球主要央行动态》--2月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月7日-2月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示,关于采用临界指标为美国联邦储备理事会(美联储)何时结束每月的大规模购债行动提供预期指引,联储不大可能就此事达成共识.他亦表示,如果逐步减少目前每月为850亿美元的购债规模,将是明智的选择,可以避免一下子撤除支持对经济的不利冲击,也不会让金融市场感到困惑.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示,美联储对于未来利率走势应该更加明确,指称美联储近期的利率指引调整是迈出的正确一步,但做得还不够.他称,美联储将更好地采取简单政策来指引预期,并称他和他的同事将继续探索这样的方案.

亚特兰大联储总裁洛克哈特预计美联储将需要在今年下半年继续执行第三轮量化宽松(QE3)政策.他表示不会臆测委员会将就QE3做出怎样的决定,但无论是缩减购债规模或停止购债,都将根据具体时间和具体情况加以实施.他预测2013年美国经济成长2-2.5%,称正在复苏的楼市,强劲的房屋销售,以及"充满活力的"碳氢化合物能源市场是经济中的亮点.

美联储副主席叶伦周一表示,有鉴于美国劳动市场仍旧惨澹,美联储采取积极宽松货币政策是有必要的.她指出,经济复苏疲软的原因之一,在于美国预算政策反覆不定.

美联储主要官员上周四发表的言论显示,美联储看来在可预见的将来将继续实施购买公债的刺激计划,尽管经济显现活力,而且对于这项刺激政策带来的风险的担忧增强.芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,美联储可能需要持续购买公债直到今年底或明年初,而且如果财政抑制作用大于预期,甚至可能需要扩大该计划的规模.但美联储理事史坦发表讲话,主要涉及高度扩张性货币政策带来的潜在威胁.这暗示美联储内部对低利率立场的风险存在忧虑.

**日本**

日本央行周四维持货币政策稳定,并提升对经济的评估,由于日圆近期下跌,且有迹象表明全球需求复苏,为依赖出口的日本经济带来一些支持.审议委员宫尾龙藏建议,保持央行实质利率为零的政策不变,直至有望实现2%的通胀率目标.但他的提议被8-1的投票结果否决.如外界普遍预期,日本央行一致投票决定维持0-0.1%的隔夜拆款利率不变,并暂不扩大扩大资产购买和贷款计划.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周四称,央行将监控欧元上涨对经济带来的影响,提升对欧元升值或为降息打开大门的预期.央行同日宣布维持指标利率在0.75%不变,随后德拉吉表示汇率接近长期均值,但超出了许多分析师此前的预期.

德拉吉周二称货币战争言论被夸大,没有看到货币战争这回事.他并表示欧洲央行意识到汇率对经济成长和物价稳定都很重要他并表示,西班牙是在迈向经济复苏的正轨上,已看到多个积极迹象.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼接受报纸采访时表示,认为无需现在就针对汇率采取行动,并重申欧洲央行未针对欧元汇率设定目标水准.他称其认为没有谈论"货币战争"的必要,并表示目前汇率仍处于历史交投区间内.

ECB副总裁冈斯坦西欧称,汇率不应成为政府施政目标,欧洲央行尊重七国集团(G7)及20国集团(G20)对浮动汇率的原则,任何可能的汇率干预都将与其他主要外汇中心合作.他预期欧洲央行下月公布的预估不会有重大变化.

**英国**

英国央行总裁金恩周三表示,英国经济复苏将会是缓慢的,高通胀率需要较长时间才会下降,央行对此几乎无能为力.央行预估报告显示,英国自金融危机以来的复苏脚步将继续慢于其他国家,目前看来通胀率高于2%目标水准的情形将持续到2016年--比11月时的预估延长18个月.但金恩表示,央行不会为了压低通胀而收紧政策,以免破坏缓慢的经济复苏.

英国央行上周四决议维持经济刺激措施不变,但表决将持有公债部位3月到期取得的66亿英镑资金进行再投资.为期两日的会议结束后,央行货币政策委员会(MPC)表示,指标利率将维持在纪录低位0.5%,不会扩大现为3,750亿英镑(6,030亿美元)的购债规模.

即将出任英国央行总裁的卡尼上周四表示,他会审慎处理对央行货币政策的任何调整,但暗示他可能倾向承诺维持刺激性措施一段时间."在我看来,加拿大和英国所执行的弹性通胀目标,已证实是目前为止最有效的货币政策架构,"卡尼向英国议员表示."因此,要改变政策的门槛非常高."

**韩国**

韩国央行货币政策委员会周四决定维持基本利率(base rate)在2.75%不变,直至下次会议.根据目前收集到的信息,委员会认为美国经济继续保持适度复苏,但欧元区的经济活动仍未摆脱迟滞,同时新兴市场国家的经济指标显示继续改善的趋势.委员会预期全球经济将温和复苏,但有关欧元区财政危机和美国财政整顿等问题的不确定性并未消散,经济成长仍面临下行风险.

**澳洲**

澳洲央行调降经济成长与通胀预估,因矿业投资荣景即将触顶、政府削减支出以及澳元汇率高企导致经济成长低于潜力水平.央行周五发表的季度经济报告,特别强调了非矿业投资是否能够及时升温,以在今年稍晚填补资源投资减弱造成的影响.

**中国**

中国央行周五称,决定授权中国工商银新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行.刊登在中国央行网站的公告称,这是根据中国人民银行和新加坡金融管理局就加强中国与新加坡金融服务领域合作的相关安排,经过审批做出的决定.

**其他**

瑞典央行维持指标利率在1.00%不变,称预计未来一年利率会持于当前水准.

俄罗斯央行一如预期维持所有政策利率不变,称经济正接近潜能.