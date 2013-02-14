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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 13:46 BJT

日本个股: 新日铁住金3月底止财年粗钢产量料增1.2%至4,590万吨

路透东京2月14日 - 以产量计全球第二大钢铁厂--新日铁住金 周四称,2013年3月31日止的会计年度粗钢产量料增加1.2%至4,590万吨.

新日铁住金是由新日本制铁收购住友金属工业所创建,这宗收购交易于2012年10月完成.该公司在公布业绩的声明稿称,新日铁和住友金属在截至去年3月的会计年度总计钢产量为4,537万吨.

根据业绩声明稿,该公司预估今年3月底止的年度料录得1,400亿日圆(15亿美元)亏损.(完) (编译 张若琪; 审校 田建华)

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