日本个股: 新日铁住金3月底止财年粗钢产量料增1.2%至4,590万吨

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京2月14日 - 以产量计全球第二大钢铁厂--新日铁住金 周四称,2013年3月31日止的会计年度粗钢产量料增加1.2%至4,590万吨.
新日铁住金是由新日本制铁收购住友金属工业所创建,这宗收购交易于2012年10月完成.该公司在公布业绩的声明稿称,新日铁和住友金属在截至去年3月的会计年度总计钢产量为4,537万吨.
根据业绩声明稿,该公司预估今年3月底止的年度料录得1,400亿日圆(15亿美元)亏损.(完) (编译 张若琪; 审校 田建华)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。