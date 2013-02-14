苹果测试类手表状设备--消息人士

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约2月10日 - 《纽约时报》日前援引未具名消息人士的报导称，苹果 正在测试一款设计外形类似腕表的设备，该设备可运行与iPhone同样的平台，由弧形玻璃制成。
报导称，苹果这款类似表状的设备目前正处于测试阶段，可运行iOS平台，还可用来进行移动支付。
苹果发言人没有立即回复记者寻求置评的电话。
《华尔街日报》也援引一名消息人士称，苹果已与主要合作伙伴鸿海精密 就该设备进行了磋商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。