奥巴马签署行政命令 防范网络攻击

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月12日（记者 Alina Selyukh） - 美国总统奥巴马周二签署一项行政命令，加强对关键基础设施的保护力度，使其免遭网络攻击。对于美国经济和国家安全而言，网络攻击已变成日益严重的问题。

奥巴马发表国情咨文时公布了这项期待已久的行政命令。针对美国企业和政府机构不断遭到网络攻击的情况，美国国会去年曾试图通过立法予以应对，但未能得以实现。

这项行政命令要求联邦机构改善与提供或支持关键基础设施的企业信息共享，一些可能属于机密性质的信息也包括在内，但这项行政命令不具有与法律等同的效力。

最近几个月，发生了一连串针对美国企业和政府机构的网络攻击，令政府与民营部门如何才能妥善保护敏感信息成为热议话题。美国的大多数关键基础实施都由民营部门经营。

“我们知道，黑客窃取大家的身份，入侵私人电子邮件，”奥巴马在讲话中说。“我们知道，外国及外国企业窃取我们企业的秘密。我们的敌人眼下还在寻求破坏我们的电网、金融机构、空中交通控制系统的能力。事到如今，我们已无回头之路，想想为什么在安全和经济面临真正威胁时却无所作为的原因吧。”

新的行政命令要求国土安全部部长统领的政府官员在接下来一年制定减少网络安全风险的标准。

政府将出台激励措施鼓励企业采用这项行政命令，但由于不具有法律强制执行力，企业是否采用所谓的网络安全框架（Cybersecurity Framework）行政命令将属于自愿性质。（完）