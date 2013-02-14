美参议院军事委员会通过哈格尔出任国防部长提名

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月12日（记者 Patricia Zengerle） - 美国参议院军事委员会周二投票通过了查克·哈格尔（Chuck Hagel）出任国防部长的提名，为可能于本周进行的参议院全院投票创造了条件。
该委员会经过两个多小时的激烈辩论后，最终以14对11票的结果通过了哈格尔接替帕内塔出任国防部长的提名。哈格尔为前共和党参议员。
路易斯安那州的共和党参议员维特（David Vitter）没有投票。Vitter此前曾表示，他认为该程序太过仓促。
军事委员会主席、民主党参议员莱文（Carl Levin）对记者称，他希望参议院本周末对哈格尔的提名举行全院投票。但他表示，如果共和党借助程序手段拖延，参议院全院投票可能推迟到周末后举行。
哈格尔出任国防部长的提名遭到一些共和党人的强烈反对，他们对哈格尔是否充分支持以色列、会否对伊朗持强硬立场、能否胜任国防部长职务等表示质疑。
民主党中无人反对哈格尔出任国防部长的提名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f