美参议院军事委员会通过哈格尔出任国防部长提名

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月12日（记者 Patricia Zengerle） - 美国参议院军事委员会周二投票通过了查克·哈格尔（Chuck Hagel）出任国防部长的提名，为可能于本周进行的参议院全院投票创造了条件。

该委员会经过两个多小时的激烈辩论后，最终以14对11票的结果通过了哈格尔接替帕内塔出任国防部长的提名。哈格尔为前共和党参议员。

路易斯安那州的共和党参议员维特（David Vitter）没有投票。Vitter此前曾表示，他认为该程序太过仓促。

军事委员会主席、民主党参议员莱文（Carl Levin）对记者称，他希望参议院本周末对哈格尔的提名举行全院投票。但他表示，如果共和党借助程序手段拖延，参议院全院投票可能推迟到周末后举行。

哈格尔出任国防部长的提名遭到一些共和党人的强烈反对，他们对哈格尔是否充分支持以色列、会否对伊朗持强硬立场、能否胜任国防部长职务等表示质疑。

民主党中无人反对哈格尔出任国防部长的提名。（完）