伊朗承认正在将部分浓缩铀转化为核燃料

路透迪拜2月12日（记者 Yeganeh Torbati） - 伊朗周二承认正在将部分高等级浓缩铀转化为核燃料，此举将有助于阻止该国与西方就其核项目的争议。

伊朗将浓缩铀转化为核燃料，是减缓其浓缩铀库存增长的途径之一。到今年年中时，伊朗的浓缩铀库存预计将达到以色列无法容忍的水平，而伊朗总统选举令核谈空间受限。伊朗将在6月举行总统选举。