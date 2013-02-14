科技产业:2012年全球手机销量下滑--Gartner

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月13日 - 咨询公司Gartner周三表示，2012年全球手机销量自2009年来首次出现下降。
“严峻的经济形势，消费者偏好改变以及激烈的市场竞争影响了全球手机市场，”Gartner分析师Anshul Gupta周三表示。
以三星 和苹果 为主导的智能手机销量继续增长，Gupta表示，并称智能手机有望在今年首次占领整个手机市场的半壁江山。
Gartner表示，2012年面向终端用户的手机销量为17.5亿部，下滑1.7%。三星与苹果继续主导市场，三星2012年销量为3.85亿部，其中53.5%为智能手机；而苹果在该年度智能手机销量为1.3亿部。
第四季度苹果与三星在智能手机市场占有率合计为52%，高于第三季度的46%。
Gartner称，中国的华为 在第四季度首次闯入智能手机销量榜三甲，2012年销售给终端用户的智能手机总量为2,720万部，较上年增长74%。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。