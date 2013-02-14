科技产业:2012年全球手机销量下滑--Gartner

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月13日 - 咨询公司Gartner周三表示，2012年全球手机销量自2009年来首次出现下降。

“严峻的经济形势，消费者偏好改变以及激烈的市场竞争影响了全球手机市场，”Gartner分析师Anshul Gupta周三表示。

以三星 和苹果 为主导的智能手机销量继续增长，Gupta表示，并称智能手机有望在今年首次占领整个手机市场的半壁江山。

Gartner表示，2012年面向终端用户的手机销量为17.5亿部，下滑1.7%。三星与苹果继续主导市场，三星2012年销量为3.85亿部，其中53.5%为智能手机；而苹果在该年度智能手机销量为1.3亿部。

第四季度苹果与三星在智能手机市场占有率合计为52%，高于第三季度的46%。

Gartner称，中国的华为 在第四季度首次闯入智能手机销量榜三甲，2012年销售给终端用户的智能手机总量为2,720万部，较上年增长74%。(完)