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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 15:36 BJT

离岸人民币:跨境贸易结算业务1月达3,140亿元,同比增逾1.4倍

路透香港2月14日 - 中国央行最新公布的数据显示人民币国际化进程正在稳步推进,今年1月跨境贸易人民币结算业务达3,140亿元,另外,直接投资人民币结算业务发生292亿元.

上述两项业务的规模都仅次于去年12月,同比则分别增逾1.4倍及0.9倍.

当月,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2,257亿元、883亿元、11亿元、281亿元.

中国央行在春节前夕宣布,授权工商银行成为新加坡的人民币清算行.这是继香港、澳门、老挝、台湾后,又一新增的境外人民币清算行.

2012年共计发生的跨境贸易人民币结算业务为2.94万亿元,占当年中国外贸总额的12%.(完) (记者 毕晓雯；; 审校 屈桂娟)

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