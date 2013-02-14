离岸人民币:跨境贸易结算业务1月达3,140亿元,同比增逾1.4倍

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透香港2月14日 - 中国央行最新公布的数据显示人民币国际化进程正在稳步推进,今年1月跨境贸易人民币结算业务达3,140亿元,另外,直接投资人民币结算业务发生292亿元.
上述两项业务的规模都仅次于去年12月,同比则分别增逾1.4倍及0.9倍.
当月,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2,257亿元、883亿元、11亿元、281亿元.
中国央行在春节前夕宣布,授权工商银行成为新加坡的人民币清算行.这是继香港、澳门、老挝、台湾后,又一新增的境外人民币清算行.
2012年共计发生的跨境贸易人民币结算业务为2.94万亿元,占当年中国外贸总额的12%.(完) (记者 毕晓雯；; 审校 屈桂娟)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。