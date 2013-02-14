泰国利率: 央行总裁称利率并非影响资本流动的唯一因素

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透曼谷2月14日 - 泰国央行总裁张旭州周四表示,利率并非影响资本流动的唯一因素,他并强调,央行的职责是维护经济稳定.
张旭州提到政府呼吁降息以帮助遏制资本流入时称,政府和央行有不同看法,并非不常见的事."资本流入已推升泰铢升至18个月高点.
他告诉记者,央行将设法找到有创意的方式来化解这样的歧见.
在外资流入泰国股市和债市的推助下,泰铢兑美元今年已升值约2.8%.
出口商对此多有抱怨,财长Kittirat Na Ranong在2月5日表示,他已致函央行,说明他认为货币政策委员会应降息以劝阻资本流入.
泰国央行货币政策委员会将于2月20日评估政策.分析师普遍仍认为此次会议不会改变利率,尽管自财长的评论后,外界对于降息的臆测已经升温.(完)
(编译 张若琪; 审校 田建华)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。