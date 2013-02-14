泰国利率: 央行总裁称利率并非影响资本流动的唯一因素

路透曼谷2月14日 - 泰国央行总裁张旭州周四表示,利率并非影响资本流动的唯一因素,他并强调,央行的职责是维护经济稳定.

张旭州提到政府呼吁降息以帮助遏制资本流入时称,政府和央行有不同看法,并非不常见的事."资本流入已推升泰铢升至18个月高点.

他告诉记者,央行将设法找到有创意的方式来化解这样的歧见.

在外资流入泰国股市和债市的推助下,泰铢兑美元今年已升值约2.8%.

出口商对此多有抱怨,财长Kittirat Na Ranong在2月5日表示,他已致函央行,说明他认为货币政策委员会应降息以劝阻资本流入.

泰国央行货币政策委员会将于2月20日评估政策.分析师普遍仍认为此次会议不会改变利率,尽管自财长的评论后,外界对于降息的臆测已经升温.(完)