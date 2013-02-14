香港个股: 中海油快将完成收购Nexen助增产,盘中涨逾2%

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透香港2月14日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 对加拿大Nexen 历时7个月的收购快将划上句号,令分析师对中海油今年产量增长重拾信心,该股周四盘中股价涨逾2%.
中海油此前公布,美国外国投资委员会已正式批准其对Nexen的收购建议.而Nexen在一份声明中称,预期收购建议于2月25日当周交割.
投行瑞信的报告称,在获得美国监管机构批准后,中海油收购Nexen的交易步入尾声,预计Nexen今年有10个月的产量可以入帐,大大提升中海油的产量表现.
"此前中海油预计2013年的产量按年最多升2%,但计入Nexen每日20万桶的贡献后,产量增幅将达20-25%."该行分析师David Hewitt在报告中称.
中海油上月称,其于2013年净产量目标为3.38-3.48亿桶油当量,以中位数计与去年基本持平. 分析师担心中海油现有油田老化严重,即使有新的油田投产,由于规模较小,无法弥补老油田产量递减.
中海油于去年7月宣布以151亿美元的价格收购Nexen,为中国迄今最大宗海外并购,亦标志着公司将进军北海和墨西哥湾的油砂、页岩气以及深水资产.而交易须经加拿大、英国、美国、尼日利亚等国家的批准.
该股周四午盘升幅一度扩大至2.43%;香港时间14:24,升幅为2.31%,报15.94港元.(完) (记者 雷美珍; 审校 梁慧仪)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。