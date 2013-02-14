国际油市: 布兰特原油持稳在118美元附近,市场聚焦G20会议

路透新加坡2月14日 - 布兰特原油周四持稳在118美元附近,此前欧元区的数据乐观,尽管国际能源署(IEA)的低迷需求展望可能打压油价.

IEA周三将2013年全球石油日需求增幅预估下调9万桶,而美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二均调高了需求预估.

0604GMT,4月布兰特原油期货 小涨0.11美元至每桶117.99美元.

美国原油期货 升0.18美元至97.19美元,不过上周美国原油库存增加或抑制油价涨幅.

油市成交量偏低,中国本周因春节假期休市.

"油价受到经济数据的良好支撑,市场信心提高."OptionsXpress分析师Ben le Brun称．"但我认为布兰特原油将在120美元遇阻,那里有强劲的技术阻力."

投资人目前静待本周稍晚20国集团(G20)财长和央行总裁会议结果,从中或能获得更多有关全球经济前景的指引.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻