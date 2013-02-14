国际油市: 布兰特原油持稳在118美元附近,市场聚焦G20会议

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透新加坡2月14日 - 布兰特原油周四持稳在118美元附近,此前欧元区的数据乐观,尽管国际能源署(IEA)的低迷需求展望可能打压油价.
IEA周三将2013年全球石油日需求增幅预估下调9万桶,而美国能源资料协会(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二均调高了需求预估.
0604GMT,4月布兰特原油期货 小涨0.11美元至每桶117.99美元.
美国原油期货 升0.18美元至97.19美元,不过上周美国原油库存增加或抑制油价涨幅.
油市成交量偏低,中国本周因春节假期休市.
"油价受到经济数据的良好支撑,市场信心提高."OptionsXpress分析师Ben le Brun称．"但我认为布兰特原油将在120美元遇阻,那里有强劲的技术阻力."
投资人目前静待本周稍晚20国集团(G20)财长和央行总裁会议结果,从中或能获得更多有关全球经济前景的指引.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 李春喜)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。