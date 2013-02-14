券商观点:银行理财产品监查力度或将强化,重点在资金池及自营与代理不分

路透香港2月14日--- - 对于经历了规模迅速壮大、"供销两热"、但涉"旁氏骗局"等市场争议的银行理财产品,华创证券首席经济学家巴曙松认为,近期看,银行理财产品的监管检查力度有可能强化,重点在不恰当宣传、不规范运作的资产池、不透明、自营与代理不分及风险等.

华创证券近日刊登巴曙松讲话的报告称,银行理财产品市场尚处培育发展阶段,风险可控,总体平稳,但需进一步规范,一些重要环节和领域的风险不容忽视,包括:滚动发行、期限错配中可能存在的流动性风险;资金池类产品的信息不透明和资产安全风险,与此同时,还存在银行表外业务风险可能向表内传导的可能性.

巴曙松认为,从发展方向看,银行理财产品需逐步完善相关监管法规,明确相关法律关系,酝酿对银行开办理财产品实行专营牌照管制,推动银行资本对理财产品的覆盖等.

截至2012年末,银行理财产品余额达7.1万亿元人民币,银行业总资产规模为131万亿,以此计算,银行理财产品余额占比约为5%.

去年6月,中国银行董事长肖钢撰文称,银行采用"发新偿旧"来满足到期理财产品的兑付,本质上是"庞氏骗局",此言一出,银行理财风险引发各方广泛讨论.

巴曙松认为,当前银行理财产品市场的运行是健康、风险可控的,银行理财产品的兴起和迅速壮大,是利率市场化稳步推进、货币信贷政策总体偏紧、流动性监管趋严等条件下,商业银行顺应融资多元化和客户资产管理需求而进行的一种创新行为,是符合金融市场发展的总体趋势的.

但他亦表示,对于银行理财产品市场发展中的问题需积极正视,一些重要环节和领域风险不容忽视,要本着"宜疏不宜堵"的原则,在符合金融市场运行规律的前提下进行规范和引导,当前应明确不同市场主体的职责,强化信息披露,完善监管制度和风险约束,提高银行理财产品市场发展过程中的运作稳定性和信息透明度.

巴曙松认为,监管机构应顺应市场发展趋势,完善监管制度,改进监管指标,未来要进一步规范和强化对理财产品市场的监管职能,促使银行理财产品做到"成本可算、风险可控、信息披露充分".鼓励理财产品创新、树立宏观审慎监管理念.

而商业银行则应在合理的法律责任范围内提高透明度、规范性和风险管理能力,要明确银行所要承担的法律责任以及责任边界;并在理财产品营销过程中贯彻"风险匹配";加强信息披露提高产品管理的信息透明度,并完善对理财产品合作机构的管理. 而消费者则需要教育和保护并举.(完)