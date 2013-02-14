更正-亚洲橡胶: TOCOM期胶受停损卖单打压下跌,观望日圆动向

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(更正:因英文原文有误,最后一段新加坡商品交易所报价应为311.0美分,非"331.0美分")
路透曼谷2月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四受停损卖单压制下跌,市场人士结清合约仓位以避风险,并等待20国集团(G20)会议提供较明确的方向.
TOCOM指标7月期胶 下跌1.1日圆,结算价报每公斤331.0日圆.
"TOCOM期胶价格缺乏突破335日圆的动能,因而引发停损.在他们建立任何仓位前将先看看日圆的表现."
日圆兑美元周四趋稳,守在93.58日圆附近,投资人等待未来几天G20的会议,盼从中寻觅日圆疲弱趋势可能持续多久的信号.
交易员称TOCOM期胶价格料在300-350日圆间交投,中国市场人士仍因春节假期离场,因此市场不十分活络.
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤311.0美分.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 张明钧)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。