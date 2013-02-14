更正-亚洲橡胶: TOCOM期胶受停损卖单打压下跌,观望日圆动向

(更正:因英文原文有误,最后一段新加坡商品交易所报价应为311.0美分,非"331.0美分")

路透曼谷2月14日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四受停损卖单压制下跌,市场人士结清合约仓位以避风险,并等待20国集团(G20)会议提供较明确的方向.

TOCOM指标7月期胶 下跌1.1日圆,结算价报每公斤331.0日圆.

"TOCOM期胶价格缺乏突破335日圆的动能,因而引发停损.在他们建立任何仓位前将先看看日圆的表现."

日圆兑美元周四趋稳,守在93.58日圆附近,投资人等待未来几天G20的会议,盼从中寻觅日圆疲弱趋势可能持续多久的信号.

交易员称TOCOM期胶价格料在300-350日圆间交投,中国市场人士仍因春节假期离场,因此市场不十分活络.

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤311.0美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 张明钧)