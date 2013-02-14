香港经济:今年外围经济环境改善,本地经济料较去年为佳--官员

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透香港2月14日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周四表示,去年影响香港经济的不明朗因素,例如欧元危机和美国财政悬崖问题已大致稳定下来,今年的外围环境会比去年好,料2013年的经济增长也会较去年为佳.
陈家强出席金银业贸易场新春开市仪式表示,估计2012年香港经济增长约1%左右,即使全球的经济环境起伏不定,但香港作为国际金融中心的地位未受动摇.
"我环观今年的外围环境会比去年好...,自去年年底开始股市已旺了起来,股市投资者可算是偷步入市,反映他们看好经济."陈家强称.
香港去年第三季本地生产总值(GDP)按季重见正增长,政府预计全年GDP增长为1.2%,较2011年的4.9%增长明显减弱.
不过,陈家强表示,今年的经济挑战仍然存在,因为欧元危机虽然纾缓,但欧洲经济仍然欠佳,影响香港的出口.
提到早前中国证监会表示放宽QDII2(境内合格个人投资者),陈家强表示,中国证监会对香港市场的发展非常支持,政府正跟中证监讨论很多政策,至于这些政策何时"开绿灯"或落实,则需要一步一步走出来.(完) (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。