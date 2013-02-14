香港经济:今年外围经济环境改善,本地经济料较去年为佳--官员

路透香港2月14日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周四表示,去年影响香港经济的不明朗因素,例如欧元危机和美国财政悬崖问题已大致稳定下来,今年的外围环境会比去年好,料2013年的经济增长也会较去年为佳.

陈家强出席金银业贸易场新春开市仪式表示,估计2012年香港经济增长约1%左右,即使全球的经济环境起伏不定,但香港作为国际金融中心的地位未受动摇.

"我环观今年的外围环境会比去年好...,自去年年底开始股市已旺了起来,股市投资者可算是偷步入市,反映他们看好经济."陈家强称.

香港去年第三季本地生产总值(GDP)按季重见正增长,政府预计全年GDP增长为1.2%,较2011年的4.9%增长明显减弱.

不过,陈家强表示,今年的经济挑战仍然存在,因为欧元危机虽然纾缓,但欧洲经济仍然欠佳,影响香港的出口.