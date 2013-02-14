版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 15:49 BJT

欧洲汇市: 欧元兑美元跌至日低,此前德国公布疲软的GDP数据

路透伦敦2月14日 - 德国公布疲软的GDP数据后,欧元兑美元 跌至日低1.3382美元,英镑兑美元 跌至六个月低点1.5507美元.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐