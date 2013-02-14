欧洲汇市: 瑞郎兑美元大幅下滑,追随欧元的跌势

路透苏黎世2月14日 - 瑞郎兑美元周四在盘初大幅下滑,追随欧元的跌势.之后公布的欧洲央行月报料指出欧元区经济体面临下行风险.

在稍后的欧元区经济增速数据出炉前,投资者削减欧元仓位.该项数据料显示区内经济体的复苏仍旧脆弱.

尽管瑞郎/欧元已突破了2012年的狭窄交投区间,但其可能继续跟随欧元的走势.

0752GMT,瑞郎兑美元 相较于纽约收盘下跌0.5%,报0.9213.

瑞郎兑欧元 持稳于1.2331.(完)

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