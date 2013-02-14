欧洲汇市: 瑞郎兑美元大幅下滑,追随欧元的跌势

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透苏黎世2月14日 - 瑞郎兑美元周四在盘初大幅下滑,追随欧元的跌势.之后公布的欧洲央行月报料指出欧元区经济体面临下行风险.
在稍后的欧元区经济增速数据出炉前,投资者削减欧元仓位.该项数据料显示区内经济体的复苏仍旧脆弱.
尽管瑞郎/欧元已突破了2012年的狭窄交投区间,但其可能继续跟随欧元的走势.
0752GMT,瑞郎兑美元 相较于纽约收盘下跌0.5%,报0.9213.
瑞郎兑欧元 持稳于1.2331.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 田建华)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f