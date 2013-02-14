《综述》德法两国第四季经济萎缩,预计欧元区经济衰退程度加深

修正数据显示,法国2012年第一季及第二季GDP均为下滑0.1%,意味着法国在过去的12个月内已经经历过一轮衰退.

尽管欧洲央行将尽一切努力挽救欧元的誓言已经带领欧元区走出债务危机,不过即便是区内体质较为强健成员国,也面临着经济困境,恐使得降低债务的行动偏离轨道.

整体欧元区的GDP数据将于1000GMT出炉,预料第四季欧元区GDP将为萎缩0.4%,使其更进一步陷入衰退.

多位分析师表示,2013年第一季GDP也可能萎缩,不过深具韧性的德国经济料将回弹.

"德国今年初恢复成长的机率很高.初步指标均显示向上发展,"意大利裕信银行(UniCredit)首席德国分析师Andreas Rees表示.