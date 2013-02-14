《综述》德法两国第四季经济萎缩,预计欧元区经济衰退程度加深

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
修正数据显示,法国2012年第一季及第二季GDP均为下滑0.1%,意味着法国在过去的12个月内已经经历过一轮衰退.
尽管欧洲央行将尽一切努力挽救欧元的誓言已经带领欧元区走出债务危机,不过即便是区内体质较为强健成员国,也面临着经济困境,恐使得降低债务的行动偏离轨道.
整体欧元区的GDP数据将于1000GMT出炉,预料第四季欧元区GDP将为萎缩0.4%,使其更进一步陷入衰退.
多位分析师表示,2013年第一季GDP也可能萎缩,不过深具韧性的德国经济料将回弹.
"德国今年初恢复成长的机率很高.初步指标均显示向上发展,"意大利裕信银行(UniCredit)首席德国分析师Andreas Rees表示.
"问题在于第一季表现会有多强劲.我们预期成长幅度可能达0.3%,但可能会更高."(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f