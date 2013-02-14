俄罗斯将继续向叙利亚提供军备--出口商

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月13日 - 俄罗斯国有武器出口商Rosoboronexport总裁Anatoly Isaikin周三表示，俄罗斯目前正在、并且在将来仍会继续向叙利亚提供军备。
俄罗斯是叙利亚的主要武器供应国，并且是总统阿萨德的盟友。
“我们仍然依照合同履行自己的义务，向叙利亚提供武器装备，”Isaikin在新闻发布会上称。
他并表示，提供的武器中包含反导弹防空系统，但并不包括攻击性武器如飞机或直升机。Isaikin称，这些武器出口既不违反国际法，也不违反联合国安理会相关决议。
俄罗斯此前阻碍通过了三项旨在向叙利亚总统阿萨德施压的联合国安理会决议，并表示不应以阿萨德下台作为谈判解决叙利亚危机的前提。叙利亚内战已持续将近两年，并造成超过6万人丧生。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。