俄罗斯将继续向叙利亚提供军备--出口商

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月13日 - 俄罗斯国有武器出口商Rosoboronexport总裁Anatoly Isaikin周三表示，俄罗斯目前正在、并且在将来仍会继续向叙利亚提供军备。

俄罗斯是叙利亚的主要武器供应国，并且是总统阿萨德的盟友。

“我们仍然依照合同履行自己的义务，向叙利亚提供武器装备，”Isaikin在新闻发布会上称。

他并表示，提供的武器中包含反导弹防空系统，但并不包括攻击性武器如飞机或直升机。Isaikin称，这些武器出口既不违反国际法，也不违反联合国安理会相关决议。

俄罗斯此前阻碍通过了三项旨在向叙利亚总统阿萨德施压的联合国安理会决议，并表示不应以阿萨德下台作为谈判解决叙利亚危机的前提。叙利亚内战已持续将近两年，并造成超过6万人丧生。(完)