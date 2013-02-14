朝鲜核试验戏码重复上演

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Paul Eckert/Michael Martina

路透华盛顿/北京2月13日 - 朝鲜周二的核试验招致国际社会一致谴责，联合国表示将出台适当制裁措施，美国则希望中国能够最终出面干涉。

北京对平壤作出严厉谴责，但随后并无更多行动。

上述场景并不陌生且在朝鲜周二进行第三次核试验后可能再度上演。

中国向来不愿支持对朝鲜进行严厉制裁，担心制裁可能导致这个邻国发生动荡。而现在由于美国实施“亚洲再平衡”战略，中国更加不愿意在朝鲜问题上与华府保持一致。

复旦大学地区安全问题专家沈丁立称，美国越是将军事力量集结到西太平洋，中国就越是要在中朝关系上留有更多余地。

而朝鲜正是利用了目前中美之前这种高度的互不信任。

中国对核试验的第一反应是“强烈不满与坚决反对”，暗示北京方面可能不会对朝鲜施加严厉制裁。中国与朝鲜拥有漫长的边境线且双边贸易不断增长。

与朝鲜此次核试验之前一些中国官方媒体的强硬措辞相比，上述表态现对温和。

中国外交政策专家表示，在朝鲜问题上，中国的优先考量与美国及其盟友日韩不同，比起朝鲜的核武计划，中国更关心的是边境稳定。

北京大学研究国际关系的朱峰教授称，中国始终担心朝鲜政府会迅速垮台。

他表示，那或将引发难民问题、国内暴动或军事对峙。这是中国犹豫再三的原因。

自上世纪90年代中期朝鲜大饥荒后，中国便开始向该国提供数额不详的粮食以及燃油以维持其生存。除此之外，中国还加强了对朝贸易和投资活动。

2012年上半年，中朝贸易额为31亿美元，较上年同期增长24.7%，而2011年全年两国贸易额为57亿美元，相比2010年增长62.4%。此外，联合国对朝制裁决议相关条例规定禁止对朝出口奢侈品，中国在“奢侈品”的定义上被认为对朝宽容。

国际危机集团(International Crisis Group)的Stephanie Kleine-Ahlbrandt称，“中国不仅通过许多其他途径对朝鲜提供经济援助，且北京方面并不打算将朝鲜逼入墙角，既不愿挑起战争，也不想改变现状使美国得益。”

联合国安理会就朝鲜核试验发表声明称，“核试验是对国际社会安全与和平的公然威胁”。联合国外交官员称，中国最初对这一措辞感到不悦，后来才接受这一说法。这或预示今后的谈判可能会充满艰辛。

美国国务院发言人维多利亚·纽兰(Victoria Nuland)称，中国之于朝鲜的影响力“是美方必须与中方保持密切联系的原因，这也是国务卿克里上任后的首要任务之一。”

联合国监督朝鲜制裁委员会的前任专家洛佩兹（George Lopez）表示，为了促使中国（对朝鲜）持更强硬立场，美国应该借助日本和韩国的力量，给日韩提供核武器，或者采取其他行动促使两国加强与美国的同盟关系。

美国总统奥巴马在国情咨文中称，美国将牵头对来自朝鲜的威胁作出回应。他并未提到中国可能在其中扮演的角色。(完)