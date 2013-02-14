奥巴马就气候变化向国会下最后通牒

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月12日 - 美国总统奥巴马周二就气候变化问题向国会下达最后通牒，称国会必须拟定计划削减温室气体排放，并适应全球气候变暖可能带来的风险，否则白宫可能将单独行动。

“如果国会不为了下一代而尽早行动的话，我会这么做，” 奥巴马在国情咨文演讲中称。“我会与内阁成员商议一套可行的办法，通过行政权力来减少污染，为我们的家园做好应对气候变化的准备，并加速向可持续能源转型。”

奥巴马称，国会应该为碳排放标价，赋予其经济意义。奥巴马简短地承认了自己在第一任期内应对气候变化问题不力。共和党人的反对意味着奥巴马在这一议题上的最好机会或是诉诸行政权力。

奥巴马表示将大力推广更加便宜的太阳能以及风能，并鼓励更多的国内天然气勘探，并称后者已经在美国国内市场起到了平抑油价的作用。

“但是我仍想与国会合作，去鼓励技术革新，让天然气变成更加清洁的能源，以保护我们的水源和空气。”

奥巴马表示，美国应利用其丰富的化石燃料储藏，迈向一个无排放的清洁能源时代。

“我提议将一部分石油天然气所得，投入能源安全信托基金，以资助对新技术的研究，使我们的汽车和卡车永远脱离汽油。”(完)