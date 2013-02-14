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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 16:37 BJT

苹果在巴西失去iPhone商标权--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月13日电 - 华尔街日报网站周三报导称，巴西知识产权管理机构周三剥夺苹果 在该国对于“iPhone”商标的使用权。

报导称，巴西专利监管机构表示，“iPhone”商标已经为该国消费电子产品制造商Gradiente Electronica SA所有。

苹果可以对这一决定向巴西法院提出异议。

本月早些时候，消息人士对路透表示巴西国家工业产权机构(Brazilian Institute of Intellectual Property)可能会拒绝苹果的商标申请。

Gradiente Electronica SA早在2000年就已经注册了“iPhone”商标，比苹果推出其智能手机早七年。

记者未能立即联系到美国苹果公司发言人对此置评。(完)

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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