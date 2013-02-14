苹果在巴西失去iPhone商标权--WSJ

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月13日电 - 华尔街日报网站周三报导称，巴西知识产权管理机构周三剥夺苹果 在该国对于“iPhone”商标的使用权。
报导称，巴西专利监管机构表示，“iPhone”商标已经为该国消费电子产品制造商Gradiente Electronica SA所有。
苹果可以对这一决定向巴西法院提出异议。
本月早些时候，消息人士对路透表示巴西国家工业产权机构(Brazilian Institute of Intellectual Property)可能会拒绝苹果的商标申请。
Gradiente Electronica SA早在2000年就已经注册了“iPhone”商标，比苹果推出其智能手机早七年。
记者未能立即联系到美国苹果公司发言人对此置评。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f