以马肉冒充牛肉仅是冰山一角--英国议会

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月14日 - 英国议会周四发布一份对马肉冒充牛肉丑闻的调查报告，报告称目前对该事件的发现可能仅仅是“冰山一角”。
“整个肉制品供应链上受掺杂污染的规模是令人震惊的，”英国食品与农村事务委员会主席Anne McIntosh议员称。对此事件的调查报告由该委员会发布。“还将会有更多的丑闻被揭露出来，涉及英国以及整个欧洲大陆。”
随着欧洲更多牛肉中掺杂马肉事件曝光，欧洲食品供应链安全忧虑四起，这促使一些政府向整个欧盟发出警报。
欧盟卫生官员周三称，所有接触过这些肉制品的公司全部是受怀疑对象。并称欧盟委员会正考虑加强欧盟产品标识法规。
英国议会的调查报告总结道：有证据强烈显示这些肉制品是被故意替换成马肉的。
“食品行业不法商家受利益驱使，致使英国消费者受愚弄，被有组织地欺骗。”(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f