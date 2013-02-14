以马肉冒充牛肉仅是冰山一角--英国议会

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月14日 - 英国议会周四发布一份对马肉冒充牛肉丑闻的调查报告，报告称目前对该事件的发现可能仅仅是“冰山一角”。

“整个肉制品供应链上受掺杂污染的规模是令人震惊的，”英国食品与农村事务委员会主席Anne McIntosh议员称。对此事件的调查报告由该委员会发布。“还将会有更多的丑闻被揭露出来，涉及英国以及整个欧洲大陆。”

随着欧洲更多牛肉中掺杂马肉事件曝光，欧洲食品供应链安全忧虑四起，这促使一些政府向整个欧盟发出警报。

欧盟卫生官员周三称，所有接触过这些肉制品的公司全部是受怀疑对象。并称欧盟委员会正考虑加强欧盟产品标识法规。

英国议会的调查报告总结道：有证据强烈显示这些肉制品是被故意替换成马肉的。

“食品行业不法商家受利益驱使，致使英国消费者受愚弄，被有组织地欺骗。”(完)