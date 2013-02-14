韩国称其巡航导弹可对朝鲜全境实施精确打击

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月14日 - 韩国国防部周四公布了一枚巡航导弹的发射画面，称该导弹可打击朝鲜(北韩)领导人办公室，以回应有关韩国可能在技术方面落后于朝鲜的疑虑。朝鲜在本周二进行了第三次核试验。
韩国军方拒绝透露导弹的确切射程，但表示可覆盖朝鲜全境，并称这种导弹去年4月首次亮相，现已完成部署。
发言人金珉奭(Kim Min-seok)对记者称，“这种巡航导弹可执行精确打击，能够识别并打击到朝鲜领导人办公室的窗户。”
朝鲜近年来在长程弹道导弹技术方面获得长足发展，并于去年12月成功发射火箭并将卫星送入轨道。
美国认为，朝鲜的最终目标是设计出可携带核弹头、射程覆盖美国的洲际弹道导弹。
朝鲜经常指责美国及其“傀儡”韩国为战争贩子，或对韩国上述举动做出愤怒回应。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。