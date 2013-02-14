表格: 欧元区第四季GDP较前季下滑0.6%--欧盟统计局

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透布鲁塞尔2月14日 - 欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.
路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%.
经季节调整:
较前季变化(%) 较上年同期变化(%)
2012 2012
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
欧元区17国 0.0 -0.2 -0.1 -0.6 -0.1 -0.5 -0.6 -0.9
欧盟27国 0.0 -0.2 0.1 -0.5 0.1 -0.3 -0.4 -0.6
欧盟统计局新闻稿请点击(here)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f