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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 18:15 BJT

表格: 欧元区第四季GDP较前季下滑0.6%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔2月14日 - 欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.

路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%.

经季节调整:

较前季变化(%) 较上年同期变化(%)

2012 2012

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

欧元区17国 0.0 -0.2 -0.1 -0.6 -0.1 -0.5 -0.6 -0.9

欧盟27国 0.0 -0.2 0.1 -0.5 0.1 -0.3 -0.4 -0.6

欧盟统计局新闻稿请点击(here)

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