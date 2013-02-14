表格: LME金属库存最新变化--2月14日

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透伦敦2月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 变动 铜 399,125 +200 锡 13,350 持平 铅 287,075 -275 锌 1,188,100 持平 铝 5,147,800 +575 镍 153,720 -192 铝合金 85,940 持平 NASAAC 146,440 -20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 田建华; 审校 张明钧)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f