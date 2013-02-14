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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 18:35 BJT

欧洲金融市场: 欧元兑美元扩大跌幅,跌至三周低点1.332

路透2月14日 - 欧元兑美元 周四跌至三周低点1.3320,稍早公布的数据显示,欧元区经济萎缩幅度大于预期.

* 美元指数 升至一个月高位80.557

* EURO STOXX 50指数触及盘中低点,日内下跌0.2%

* 德债期货 触及142.35的盘中高位,日内上涨30个跳动点.(完)

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