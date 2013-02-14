香港股市:港交所将于4月8日推出收市后期货交易,并考虑加入黄金期货

路透香港2月14日 - 香港交易及结算所 周四公布,将于4月8日推出收市后期货交易时段,届时恒生指数 和H股指数 期货的交易时间,将增加香港时间17:00至23:00的收市后时段.

此外,港交所还表示,稍后亦会考虑把黄金期货纳入收市后交易时段.

目前恒生指数及H股指数期货可于香港时间上午9:15至中午12:00,以及13:00至16:15的正常交易时段进行交易.

港交所表示,决定推出收市后期货交易,令市场参与者可因应欧美营业日出现的市场消息及事件对冲或调整其持仓;此外,香港逐渐成为离岸人民币中心,收市后期货交易将有助港交所部署满足环球市场未来对人民币产品的需求;并有助吸引更多欧美投资者到旗下衍生产品市场进行交易.

港交所表示,会于实施该时段六个月后检讨有关交易及结算安排与风险管理措施.

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