路透调查: 短暂看空后投资者重返韩元多头仓位

路透班加罗尔/新加坡2月14日 - 一项周四公布的路透调查显示,投资者对韩元的人气发生转变,过去两周韩元多头仓位再度增加.

两周前进行的调查显示,韩元的空头仓位 近八个月来首次增加 ,因投资者担心当局加大干预以遏制韩元升势.

不过由于预计韩国经济将迎来复苏,且发达国家债券收益率(殖利率)低下,导致近期资金流入韩国股市和债市,从而支撑了韩元,即便是韩国央行密切关注着本币的强势.

一些外国投资者利用韩元近期的走弱时机买入韩国资产.

这项对12位分析师进行的调查显示,对区域多数货币持乐观看法.其中人民币 和菲律宾披索 的多头仓位增加.坡元 、印尼卢比 和马币 的空仓减少.

印尼卢比的空仓萎缩至去年8月初以来的最低.

由于当地公司的美元需求,印尼卢比依旧承压,但流入该国股市和债市资金帮助减弱了这种下行力量.

与此同时,台币 的空头仓位升至去年6月初以来的最高.

2月8日,受农历新年前美元空头回补的影响,台币兑美元触及29.750的2012年9月11日以来的最弱水准.本周台湾金融市场逢春节假期休市.

是次调查还显示,泰铢多头仓位减少,为连续第二次调查出现这种情况.泰铢是今年迄今表现最好的新兴亚洲货币.

最近投资者对于加码泰铢多仓犹豫不决,因市场揣测本月稍晚泰国降息,此外也担心泰国央行或干预汇市.

路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币 、韩元 、坡元 、印尼卢比 、台币 、印度卢比 、菲律宾披索 、马币 和泰铢.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.

正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢 11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31

11月8日 -0.75 -1.47 -0.63 0.72 -0.60 0.16 -0.38 -1.12 -0.34 10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44 10月11日 -0.79 -0.57 -0.49 1.07 -0.21 -0.34 -0.18 -0.49 -0.12

9月27日 -0.63 -0.79 -0.73 0.67 -0.52 -0.89 -0.35 -0.59 -0.12

9月13日 -0.59 -0.83 -1.03 0.17 -0.82 -0.25 -1.00 -1.13 -0.73

8月30日 0.07 -0.42 -0.05 0.70 -0.15 0.08 -0.44 -0.20 -0.04 ------------------------------------------------------------------------(完)