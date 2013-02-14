欧洲个股: ING拟出售剩余的韩国KB金融集团持股,估价6.75亿美元

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透香港2月14日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导,金融服务业者荷兰国际集团(ING) 计划出售在韩国KB金融集团 所持的剩余约5%股份,交易金额可能高达6.75亿美元.
ING正寻求出售数宗亚洲业务,其中包括韩国的保险分支,以偿还在全球金融危机期间获得的100亿欧元救助.
ING是KB金融集团的第二大股东,第一大股东为韩国国家退休基金(NPS)的持股8.2%.KB金融集团是韩国最大银行--国民银行的控股母公司.
IFR称,ING以每股37,480-37,750韩元的价格出售1,940万股,这相当于周四收盘价38,000韩元折让1.4%.
KB金融集团发言人尚未置评.(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。