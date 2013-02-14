欧洲个股: ING拟出售剩余的韩国KB金融集团持股,估价6.75亿美元

路透香港2月14日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导,金融服务业者荷兰国际集团(ING) 计划出售在韩国KB金融集团 所持的剩余约5%股份,交易金额可能高达6.75亿美元.

ING正寻求出售数宗亚洲业务,其中包括韩国的保险分支,以偿还在全球金融危机期间获得的100亿欧元救助.

ING是KB金融集团的第二大股东,第一大股东为韩国国家退休基金(NPS)的持股8.2%.KB金融集团是韩国最大银行--国民银行的控股母公司.

IFR称,ING以每股37,480-37,750韩元的价格出售1,940万股,这相当于周四收盘价38,000韩元折让1.4%.

KB金融集团发言人尚未置评.(完)