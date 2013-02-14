企业结盟: 美国航空及全美航空将打造一全球性航空业者

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透2月14日 - 全美航空集团 称:
* 美国航空及全美航空(US AIRWAYS)将打造一全球性航空业者--新美国航空(NEW AMERICAN AIRLINES)
* 美国航空母公司AMR将持有新公司72%股权,全美航空则将持股28%
* 根据2013年2月13日全美航空集团股价,新公司的合并劲致约为110亿美元
* 全美航空集团股东将以1股换1股的方式持有新公司股份
* 该交易预料将在2015年产生超过10亿美元的年度净综合效益
* 合并后的公司将在56国336个航点提供服务,每日有超过6,700个航班
* 两家公司预期合并的一次性过渡成本约12亿美元,分摊于未来三年之中
* 合并后的航空公司计画接收超过600架新飞机.(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f