企业结盟: 美国航空及全美航空将打造一全球性航空业者

路透2月14日 - 全美航空集团 称:

* 美国航空及全美航空(US AIRWAYS)将打造一全球性航空业者--新美国航空(NEW AMERICAN AIRLINES)

* 美国航空母公司AMR将持有新公司72%股权,全美航空则将持股28%

* 根据2013年2月13日全美航空集团股价,新公司的合并劲致约为110亿美元

* 全美航空集团股东将以1股换1股的方式持有新公司股份

* 该交易预料将在2015年产生超过10亿美元的年度净综合效益

* 合并后的公司将在56国336个航点提供服务,每日有超过6,700个航班

* 两家公司预期合并的一次性过渡成本约12亿美元,分摊于未来三年之中