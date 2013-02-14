表格: 美国2月7日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透2月14日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月7日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 651.7 54.6 706.3 676.2 54.6 21,648.7 22,794.1
大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 122.9 82.7
玉米 225.4 59.3 284.7 248.7 61.0 13,881.8 29,322.8
高粱 83.0 0.0 83.0 83.0 0.0 1,016.4 599.8
大豆 -109.1 345.0 235.9 333.8 345.0 34,029.8 27,227.0
豆粕 132.4 0.0 132.4 137.5 0.0 6,865.1 4,802.3
豆油 16.6 0.0 16.6 17.3 0.0 775.4 242.7
皮马棉 23.5 17.6 41.1 23.5 17.6 605.4 525.3
陆地棉 185.7 171.5 357.2 202.8 175.1 9,774.5 10,135.4
稻米 93.2 0.0 93.2 94.6 0.0 2,303.0 2,018.7
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f