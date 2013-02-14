美国热股: 伯克希尔哈撒韦及3G Capital将联手收购亨氏,后者股价暴涨

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透2月14日 - 知名蕃茄酱制造商亨氏(H.J. Heinz Co) 周四表示,投资大亨巴菲特(Warren Buffett)旗下公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)以及3G Capital将联手收购亨氏,每股收购价格为72.50美元,相当于232亿美元现金.
在周四早盘交易中,亨氏暴涨19.87%,至72.5美元.(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f