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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 22:49 BJT

美国热股: 伯克希尔哈撒韦及3G Capital将联手收购亨氏,后者股价暴涨

路透2月14日 - 知名蕃茄酱制造商亨氏(H.J. Heinz Co) 周四表示,投资大亨巴菲特(Warren Buffett)旗下公司伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)以及3G Capital将联手收购亨氏,每股收购价格为72.50美元,相当于232亿美元现金.

在周四早盘交易中,亨氏暴涨19.87%,至72.5美元.(完)

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