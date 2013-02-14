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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 23:02 BJT

美国热股: 美国航空及全美航空计划合并,后者股价下跌逾2%

路透2月14日 - 美国航空及全美航空(US AIRWAYS) 表示计划合并,将建立全球最大航空公司,综合净值为110亿美元.

美国航空母公司AMR 将持有新公司72%股权,全美航空则将持股28%.

在周四早盘交易中,AMR暴涨76.92%,至2.25美元;全美航空下跌2.18%,至14.36美元.(完)

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