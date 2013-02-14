版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 23:01 BJT

美国热股: 通用汽车第四季获利较预期疲弱,但早盘股价上涨

路透2月14日 - 通用汽车 周四公布较预期疲弱的第四季获利,因欧洲业务亏损扩大,且该公司在核心北美市场无法维持车辆价格.

在周四早盘交易中,通用汽车股价上涨1.36%,至29.06美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐