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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 23:13 BJT

美国热股: 百思买创始人或将联合投资者在该公司持有少量股权

路透2月14日 - 了解情况的消息人士周三表示,电子产品零售企业百思买 创始人Richard Schulze可能将取消收购报价,转而联合投资者在该公司持有少量股权.

在周四早盘交易中,百思买上涨2.71%,至15.53美元.(完)

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